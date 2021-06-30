Ми пишемо історію: Зінченко розповів про перемогу в 1/8 Євро-2020

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко на післяматчевій прес-конференції прокоментував перемогу над Швецією та історичний вихід до 1/4 фіналу Євро-2020.

Гравець Манчестер сіті подякував за підтримку уболівальникам, які змогли потрапити на стадіон, незважаючи на всі складнощі.

– Сьогодні, звичайно, ми ще можемо відсвяткувати цю перемогу, оскільки всі ми – й тренерський штаб, й команда – вважаю його заслужили. Просто зараз пишемо історію, – сказав Зінченко.

Гравець також відзначив самовіддачу форварда Артема Бесєдіна, який вийшов на заміну та ціною страшної травми заробив червону картку для захисника збірної Швеції.

Зінченко розповів, що перебуваючи на полі не бачив цього епізоду, але після повернення до роздягальні йому стало не по собі, після того як він побачив травму гравця Динамо, якиму він побажав якнайшвидшого відновлення.

– Після перших трьох матчів на нашу адресу звучало багато заслуженої критики. Але сьогодні ми показали, що є сильною командою і вміємо тримати удар. Своїм святкуванням голу я хотів сказати частині вболівальників, що потрібно до останнього вірити в свою команду та підтримувати її. Але тих, до кого я звертався – небагато, в основному українці нас підтримували, і ми сьогодні це відчували в повній мірі, – додав віце-капітан.

Півзахисник наголосив, що вже з завтрашнього дня команда почне готується до чвертьфінального матчу проти Англії, який пройде в Римі 3 липня. Він пообіцяв, що національна дружина зробить усе можливе, щоб пробитися до півфіналу Євро-2020.

Зінченко також додав, що готовий допомогти своїй команді і буде грати на будь-який, куди його поставить головний тренер Андрій Шевченко.

Гравець Манчестер сіті також виділив свого одноклубника Рахіма Стерлінга, який грає у збірній Англії. За словами віце-капітана національної дружини, вінгер перебуває у відмінній формі і є одним з найкращих півзахисників в світі.

Напередодні збірна України вперше в своїй історії вийшла в 1/4 фіналу Євро-2020.

Цього вдалося досягти завдяки голам Олександра Зінченка і Артема Довбіка у важкому матчі проти збірної Швеції, який завершився з рахунком 2:1.

Відеоогляд і статистику матчу Швеція – Україна ви можете побачити в матеріалі Фактів ICTV.