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Факты / Спорт
Дмитро Кудрявцев |

Динамо получит от УЕФА по 20 тысяч евро за каждый день восстановления Беседина

Артем Бєсєдін

Динамо Киев получит компенсацию от УЕФА за травму форварда Артема Беседина.

Чтобы претендовать на возмещение, игрок клуба должен получить повреждение на официальном турнире, а его восстановление должно занять не менее 28 дней.

Согласно последней информации нападающий киевлян пропустит полгода, поскольку у него диагностировали повреждение задней крестообразной связки, частичное повреждение внутренней и внешней боковой связок, а также перелом мыщелков бедренной кости без смещения.

На восстановление по оптимистическому сценарию понадобится по меньшей мере полгода. Таким образом бело-синие будут получать от УЕФА по 20 тысяч евро за каждый день восстановления Беседина.

Напомним, форвард Динамо получил травму в овертайме 1/8 финала Евро-2020 против Швеции.

Сборная Украины в этом матче победила со счетом 2:1, забив победный мяч на последних минутах.

Статистику и повтор острых моментов матча смотрите в материале Фактов ICTV.

Фото: УАФ

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