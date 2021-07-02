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Факти / Спорт
Дмитро Кудрявцев |

Динамо отримає від УЄФА по 20 тисяч євро за кожен день відновлення Бесєдіна

Артем Бєсєдін

Динамо Київ отримає компенсацію від УЄФА за травму форварда Артема Бесєдіна.

Щоб претендувати на відшкодування, гравець клубу має зазнати пошкодження на офіційному турнірі, а його відновлення повинно тривати не менше 28 днів.

Згідно з останньою інформацією нападник киян пропустить півроку, оскільки у нього діагностували пошкодження задньої хрестоподібної зв’язки, часткове пошкодження внутрішньої та зовнішньої бічної зв’язок, а також перелам виростків стегнової кістки без зміщення.

На відновлення за оптимістичним сценарієм знадобиться щонайменше півроку. Таким чином біло-сині будуть отримувати від УЄФА по 20 тисяч євро за кожен день відновлення Бесєдіна.

Нагадаємо, форвард Динамо дістав травму в овертаймі 1/8 фіналу Євро-2020 проти Швеції.

Збірна України в цьому матчі перемогла з рахунком 2:1, забивши переможний м’яч на останніх хвилинах.

Статистику та повтор гострих моментів матчу дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: УАФ

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