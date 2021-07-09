Дженоа согласовал детали трансфера форварда Динамо Супряги — СМИ

Для завершения сделки по трансферу форварда киевского Динамо Владислава Супряги в итальянский клуб Дженоа осталось согласовать некоторые детали.

Итальянский журналист Николо Скира сообщил, что футболист подпишет контракт с клубом Серии А до 2026 года. Посредник Валерио Джуффрида сейчас работает над завершением сделки.

За переход Супряги в Дженоа киевский клуб должен получить €9 млн.

В прошлом сезоне Владислав Супряга принял участие в 31 матче за бело-синих, в которых отметился тремя забитыми голами и сделал три результативных передачи.

В сентябре прошлого года Супряга получил вызов в сборную Украины, но не дебютировал за главную команду страны. Также игрок не попал в финальный список игроков, которые представляли Украину на Евро-2020.

По итогам сезона-2020/21 Дженоа занял одиннадцатую строчку в чемпионате Италии. Команда набрала 42 очка. С 2020 года команду возглавляет 57-летний итальянский специалист Давиде Баллардини.

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Источник: Nicolò Schira