Российские войска ночью 25 августа атаковали ударным беспилотником международный автомобильный пункт пропуска Виноградовка на границе Украины с Молдовой.

О последствиях атаки сообщили в Государственной пограничной службе Украины и Государственной таможенной службе.

Атака на пункт пропуска Виноградовка 25 августа: что известно

По данным ГПСУ, ночью Россия атаковала ударными дронами международный автомобильный пункт пропуска Виноградовка, расположенный на границе с Молдовой.

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В результате удара была повреждена инфраструктура пункта пропуска. После атаки возник пожар, который спасатели локализовали.

Сейчас пропуск граждан и транспортных средств через Виноградовку приостановлен. Молдовскую сторону проинформировали о ситуации.

В Государственной таможенной службе также сообщили, что таможенные формальности на пункте пропуска Виноградовка – Вулкенешть пока не проводятся.

Транспорт перенаправляют на другие пункты пропуска на украинско-молдовской границе. О возобновлении работы Виноградовки сообщат позже.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 644-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : ГМС

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