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Факты / Спорт
Максим Зайченко |

Футболисты сборной Англии стали объектом расистских оскорблений: полиция начала расследование

Україна - Англія Євро-2020

Трое темнокожих игроков сборной Англии — Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака — стали объектом расистских оскорблений после финала Евро-2020. В решающей серии пенальти они не смогли забить сборной Италии, в результате чего Англия проиграла.

Так, Рэшфорд, Санчо и Сака получили в соцсетях оскорбительные и расистские комментарии.

Полиция Лондона назвала такие комментарии неприемлемыми и начала расследование.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт назвал такие комментарии непростительными, а премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что игроков нужно восхвалять как героев, а не оскорблять в соцсетях.

Руководящий орган европейского футбола УЕФА также осудил расистские оскорбления футболистов и призвал Футбольную ассоциацию Англии наказать виновных. 

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Президент Футбольной ассоциации Англии Принц Уильям в свою очередь сказал, что игроки не должны терпеть “такое отвратительное поведение”.

Кроме того, в пригороде Манчестера испортили мурал с изображением Маркуса Рашфорда. На граффити написали оскорбительные слова. Позже их прикрыли черной пленкой, на которой появились стикеры со словами поддержки игрока сборной Англии. Местная полиция также начала расследование инцидента.

Напомним, в ночь на 12 июля сборная Италии в серии пенальти обыграла Англию после того, как основное время закончилось вничью 1:1.

Так, итальянцы второй раз в истории стали чемпионами Европы по футболу.

Факты ICTV провели обзор матча Италия — Англия, где собраны лучшие моменты финала.

Источник: ВВС

Фото: Getty Images

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