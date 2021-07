В финале Евро-2020 триумф получила сборная Италии. Подопечные Манчини смогли дожать англичан в серии пенальти (3:2) и вырвать победу.

После поединка на стадионе Уэмбли в Лондоне итальянцы в раздевалке устроили шумное празднование победы на Евро-2020.

Кроме того, защитник команды Италии Леонардо Бонуччи продолжил праздновать на пресс-конференции.

Он перед началом общения с журналистами начал пить одновременно пиво и кока-колу.

Winning #EURO2020 is thirsty work ????

Leonardo Bonucci spends the first minute of his press conference necking beer and cola ???? pic.twitter.com/O324ZkQlm8

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) July 12, 2021