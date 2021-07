11 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли продолжаются экстра-таймы финального матча Евро-2020 между сборными Англии и Италии.

На трибунах за напряженной решающей игрой наблюдает премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Королевскую семью на матче представляют герцоги Кембриджские – принц Уильям и Кейт Миддлтон.

TRH The Duke of Cambridge, Prince George and The Duchess of Cambridge during the UEFA EURO 2020 final football match between Italy and England at the Wembley Stadium in London.

????: Getty Images pic.twitter.com/1S4bmxf9pr

— Isa (@isaguor) July 11, 2021