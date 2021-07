11 липня в Лондоні на стадіоні Вемблі тривають екстра-тайми фінального матчу Євро-2020 між збірними Англії та Італії.

На трибунах за напруженою вирішальною грою спостерігає прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Королівську родину на матчі представляють герцоги Кембриджські – принц Вільям та Кейт Міддлтон.

TRH The Duke of Cambridge, Prince George and The Duchess of Cambridge during the UEFA EURO 2020 final football match between Italy and England at the Wembley Stadium in London.

