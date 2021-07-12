11 липня в Лондоні на стадіоні Вемблі тривають екстра-тайми фінального матчу Євро-2020 між збірними Англії та Італії.

На трибунах за напруженою вирішальною грою спостерігає прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

????⚽️ | NEW: PM Boris Johnson celebrates England’s goal pic.twitter.com/MV7n8XDT9b — Politics For All (@PoliticsForAlI) July 11, 2021

Королівську родину на матчі представляють герцоги Кембриджські – принц Вільям та Кейт Міддлтон.

TRH The Duke of Cambridge, Prince George and The Duchess of Cambridge during the UEFA EURO 2020 final football match between Italy and England at the Wembley Stadium in London. ????: Getty Images pic.twitter.com/1S4bmxf9pr — Isa (@isaguor) July 11, 2021

Разом із батьками на стадіон прийшов і маленький принц Джордж.

Prince William and Catherine, Duchess of Cambridge with Prince George – look on prior to the UEFA Euro 2020 Championship #Euro2020Final pic.twitter.com/rSsiAVfrPV — Derek Momodu (@DelMody) July 11, 2021

Поряд сидять також футболісти Девід Бекхем, Луїш Фігу та актор Том Круз.

За грою збірних стежить також президент УЄФА Александер Чеферін, генеральний секретар Теодорос Теодорідіс і президент ФІФА Джанні Інфантіно.