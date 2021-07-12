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Факти / Спорт
Тетяна Забожко |

Герцоги Кембриджські, Круз та Бекхем: хто із зіркових гостей прийшов на Євро-2020

Герцоги Кембриджські, Борис Джонсон на Євро-2020

11 липня в Лондоні на стадіоні Вемблі тривають екстра-тайми фінального матчу Євро-2020 між збірними Англії та Італії.

На трибунах за напруженою вирішальною грою спостерігає прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Королівську родину на матчі представляють герцоги Кембриджські – принц Вільям та Кейт Міддлтон.

Разом із батьками на стадіон прийшов і маленький принц Джордж.

Поряд сидять також футболісти Девід Бекхем, Луїш Фігу та актор Том Круз.

За грою збірних стежить також президент УЄФА Александер Чеферін, генеральний секретар Теодорос Теодорідіс і президент ФІФА Джанні Інфантіно.

Фото: Getty Images

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