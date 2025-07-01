Очень сложно: Елена Тополя призналась, где живет после разрушения квартиры

Елена Тополя, жена фронтмена группы Антитела Тараса Тополи, рассказала, как приходит в себя после российского обстрела, который разрушил их квартиру. Певица призналась, кто был в доме во время прилета и где она живет сейчас.

Елена Тополя о разрушенной квартире

По словам исполнительницы, во время российской атаки ночью 23 июня в квартире находились она, ее брат и племянник. Дети Елены и Тараса Тополи поехали в Нью-Йорк к бабушке, что спасло их от трагедии.

— Конечно, у меня был шок в тот момент, но он проходит. Мы живы, и это — главное. Слава Богу, что детей не было дома. Это доказывает, что все наши жизни в воле творца, — сказала певица.

Елену изрядно удивило то, что после разрушения квартиры на нее с мужем посыпался хейт. Исполнительница не понимает, как некоторые люди могут насмехаться над чужим горем.

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— Очень много хейтеров. Я не понимаю просто смысла, какого полезного результата они ждут, проявляя свою радость, что с кем-то случилась беда. Обидно осознавать, что в такое время не состоялась переоценка жизни, как своей, так и жизни твоего народа, — отметила Тополя.

Где сейчас живет Елена Тополя

Сейчас Елена и Тарас Тополя пытаются адаптироваться к новым условиям жизни. Несмотря на разрушения, они пока остаются в собственной квартире. В то же время супруги ищут новое жилье.

Елена подала заявку на государственную программу компенсации єВідновлення, однако не питает иллюзий относительно быстрого результата.

— У меня два матрасика, на которых я сплю. У меня работает плита, у меня есть вода. Жить можно. Я подала заявку, но, конечно, что это… Я не знаю, может, полгода, год надо ждать. Но пока восстановимся — я не знаю. Мы ищем сейчас жилье. К сожалению, очень сложно с этим сейчас, — добавила артистка.

Недавно Тарас Тополя показал, что уцелело после российского ракетного удара вблизи его дома. Музыкант признался, что эту вещь купил за свои первые боевые выплаты.

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