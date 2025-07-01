Каждый шестой человек в мире страдает от одиночества: как это влияет на здоровье

Каждый шестой человек в мире страдает от одиночества, и эта тенденция очень опасна.

Оказывается, каждый час в мире умирают около 100 человек, чья смерть прямо или косвенно связана с одиночеством — это более 871 000 смертей в год.

К такому выводу пришли эксперты Комиссии ВОЗ по социальным связям, которые исследовали, как это влияет на здоровье и общее благосостояние человечества.

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Одиночество как вызов: влияние на здоровье

В отчете отмечается, что особенно остро реагируют на одиночество молодежь, люди с инвалидностью, представители секс-меньшинств и жители стран с низким доходом. Примечательно, что последних в два раза больше, чем в развитых странах.

По данным ВОЗ, одиночество увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, диабета, депрессии и даже летальных исходов.

Оно влияет на успеваемость в учебе, возможность найти работу и качество жизни.

Например, подростки, которые чувствуют себя одинокими, имеют на 22% более низкие оценки, а взрослые — более низкие доходы и более высокий уровень психических расстройств.

Что предлагает ВОЗ: программа мероприятий

В то же время социальные связи обладают силой исцелять и даже придавать силы преодолевать кризисные ситуации, являются более безопасными и здоровыми.

Поэтому комиссия ВОЗ предлагает дорожную карту из пяти направлений: новая политика, расширение исследований, внедрение эффективных программ, создание индекса социальных связей и формирование новых социальных норм.

Особый акцент — на цифровую культуру: технологии должны объединять, а не способствовать разрыву отношений.

— В то время, когда у нас есть столько способов связаться друг с другом, так много людей чувствуют себя одинокими. Мы можем и должны это изменить, — подчеркнул Вивек Мурти, сопредседатель Комиссии ВОЗ.

Источник: ВОЗ

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