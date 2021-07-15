Члена олимпийской сборной Украины на Играх-2020 в Токио Викторию Ус отправили на самоизоляцию после прилета в Японию.

Об этом сообщила сама спортсменка на своей странице в Facebook. Ус написала, что ее отправили на самоизоляцию из-за того, что в одном самолете с ней летели пассажиры, у которых обнаружили коронавирусную инфекцию.

По прилету в Токио спортсменку сразу добавили в списки потенциальных контактов с больными Covid-19. Виктории запретили самостоятельно покидать гостиничный номер до следующих указаний несмотря на то, что ежедневные тесты на коронавирус показывают отрицательный результат.

— 12 июля получили сообщение, что на рейсе Стамбул — Токио, на котором мы прилетели 6 июля, у некоторых пассажиров, которые сидели где-то недалеко от нас (уже известно где) обнаружили положительные тесты на Covid-19. Нас сразу добавили в список близких контактов с Covid-19 позитивными людьми, и теперь, несмотря на то, что каждое утро сдаем негативные тесты, и то, что мы вакцинированы, мы не имеем права выходить из комнаты.

Ус добавила, что не так она представляла Олимпийские игры, но это нынешние реалии.

— Психологически невероятно сложно. Эта ситуация какой-то нонсенс. С 15 июля нам дают возможность делать по одной тренировке в день, отдельно от других спортсменов в собственной bubble system и так до 20 июля, — отметила спортсменка.

Ус претендует на награды в гребном слаломе. Она единственная представительница от Украины в этом виде спорта на Олимпиаде в Токио.

Летние Олимпийские игры в Токио стартует 23 июля и продлятся до 8 августа 2021 года.

Фото: Виктория Ус

Источник: Виктория Ус