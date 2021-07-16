Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла в полуфинал турнира WTA в Будапеште. В четвертьфинале она одолела представительницу Венгрии Панну Удварди, которая занимает 204 место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

Для выхода в полуфинал украинке понадобилось два сета 6:4, 6:4. Эта победа стала тринадцатой подряд для Ангелины.

Первую партию Калинина начала не слишком уверенно, но соперница допустила больше ошибок, проиграв трижды на своей подаче, тогда как украинка лишь дважды. Во втором сете Ангелина взяла подачу соперницы и не ошибалась, что позволило ей зафиксировать победу.

Калинина ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре из 11 брейк-пойнтов. Удварди не выполнила ни одного эйса, допустила шесть двойных ошибок и успешно реализовала два брейк-пойнта.

Теннисистки провели на корте один час и 56 минут.

За выход в финал Калинина сыграет с победительницей пары Паула Ормаэчеа (Аргентина) — Даниэль Роуз Коллинс (США).

Еще одна украинка Екатерина Козлова прекратила выступления в Будапеште, уступив в четвертьфинале в двух сетах представительнице Казахстана Юлии Путинцевой.