Президент США Дональд Трамп позвонил основателю SpaceX Илону Маску и попросил отменить ограничение скорости военной версии Starlink в Украине.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Трамп просил Маска отменить ограничения Starlink

По словам источников, после их разговора 21 октября работа системы стала стабильнее.

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Американские чиновники отметили, что Трамп выразил Маску обеспокоенность из-за того, что скорость Starlink продолжали ограничивать на уровне около 161 км/ч.

Поэтому некоторые украинские ударные дроны и беспилотники-перехватчики не могли эффективно противодействовать атакам РФ.

После этого разговора Starlink начал работать стабильнее. По словам источника среди украинских чиновников, полностью восстановить работу системы не удалось, однако скорость соединения увеличилась.

— Отмена ограничения скорости значительно усилит способность Украины наносить удары на оперативную глубину и поможет расширить применение реактивных дронов-перехватчиков, — отметил эксперт по вопросам войны России в Украине из Фонда Карнеги Майкл Кофман.

Он добавил, что украинские военные подразделения сообщали ему о результатах первых испытаний, которые свидетельствуют о более стабильной работе Starlink.

Утром 14 октября стало известно об ограничении скорости Starlink, которое привело к срыву ряда важных украинских военных миссий. Ограничения касались пакета Starshield, который используют украинские военные.

Военные сообщали о перебоях со связью и возможном влиянии этих проблем на работу дронов-перехватчиков. Источник в Министерстве обороны подтвердил, что связь ограничивается, если скорость движения превышает 160 км в час.

Владимир Зеленский обратился к Илону Маску и назвал замедление работы Starlink “большой ошибкой”.

Маск заявил, что ограничения скорости для военного пакета Starshield зависят не от его компании, а от правительства США.

Дональд Трамп сообщил, что не принимал решения относительно Starlink для Украины.

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