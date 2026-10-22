Ну что, жить буду: Alyona Alyona оказалась в больнице
Рэперка Alyona Alyona озадачила поклонников сообщением о том, что она оказалась в больнице. Причиной пребывания в медицинском учреждении артистка делиться не стала.
Alyona Alyona показалась в больнице
В своем Instagram рэперка опубликовала фото, на котором лежит на больничной койке. Ее лица не видно, только татуированная рука, которой она держится за перила медицинской кровати. Что именно произошло — неизвестно, ведь рэперка не стала раскрывать подробностей, оставив короткое сообщение.
— Ну что, жить буду, — написала Alyona Alyona под фото.
Реакция подписчиков и звездных коллег не заставила себя долго ждать, а потому в комментариях стали желать рэперке скорейшего выздоровления.
- Восстанавливайся, пожалуйста.
- Выздоравливай! Мы тебя любим.
- Быстрого восстановления.
- Крепкого здоровья!
- Сил и выздоровления.
- Ждем новые песни. Выздоравливайте, пожалуйста.
- Что случилось? Выздоравливай скорее!
- Крепкого здоровья и хорошей реабилитации.
В какой именно больнице находится Alyona Alyona — неизвестно. Ведь в сентябре 2026 года рэперка переехала из Киева в Ивано-Франковск к своему возлюбленному.
Тогда артистка сказала, что окончательное решение вызревало постепенно, а ситуация с безопасностью в столице и постоянные обстрелы стали одним из факторов, поэтому она захотела изменить привычный образ жизни.
Более того, рэперка устала от постоянных поездок из столицы к любимому.