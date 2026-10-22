Рэперка Alyona Alyona озадачила поклонников сообщением о том, что она оказалась в больнице. Причиной пребывания в медицинском учреждении артистка делиться не стала.

Alyona Alyona показалась в больнице

В своем Instagram рэперка опубликовала фото, на котором лежит на больничной койке. Ее лица не видно, только  татуированная рука, которой она держится за перила медицинской кровати. Что именно произошло — неизвестно, ведь рэперка не стала раскрывать подробностей, оставив короткое сообщение.

— Ну что, жить буду, — написала Alyona Alyona под фото.

Реакция подписчиков и звездных коллег не заставила себя долго ждать, а потому в комментариях стали желать рэперке скорейшего выздоровления.

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  • Восстанавливайся, пожалуйста.
  • Выздоравливай! Мы тебя любим.
  • Быстрого восстановления.
  • Крепкого здоровья!
  • Сил и выздоровления.
  • Ждем новые песни. Выздоравливайте, пожалуйста.
  • Что случилось? Выздоравливай скорее!
  • Крепкого здоровья и хорошей реабилитации.

В какой именно больнице находится Alyona Alyona — неизвестно. Ведь в сентябре 2026 года рэперка переехала из Киева в Ивано-Франковск к своему возлюбленному.

Тогда артистка сказала, что окончательное решение вызревало постепенно, а ситуация с безопасностью в столице и постоянные обстрелы стали одним из факторов, поэтому она захотела изменить привычный образ жизни.

Более того, рэперка устала от постоянных поездок из столицы к любимому.

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