Напряженность в отношениях Украины с Соединенными Штатами не обусловлена личными отношениями президента Владимира Зеленского с Дональдом Трампом.

Об этом глава государства рассказал в интервью CNN.

Зеленский о санкциях против РФ и отношениях с Трампом

Он добавил, что российский диктатор Владимир Путин не намерен прекращать войну против Украины.

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— Мое отношение к Путину совершенно четкое. Я считаю, что если мы отменим санкции, мы сделаем его сильнее. Это не что-то личное между мной и президентом Трампом, и, конечно, я против любой отмены санкций, — сказал Зеленский.

Украинский президент отметил, что европейские союзники передали Украине определенное количество ракет для противовоздушной обороны, однако “этого недостаточно для того, чтобы защитить себя”.

По словам Зеленского, сейчас Украина больше всего нуждается от партнеров в двух вещах – не отменять санкции против Путина и получить ракеты.

Президент назвал встречу в Осло продуктивной, однако выразил сомнения относительно стремления Владимира Путина к миру.

— Путин играет, знаете, он игрок. Это прискорбно, поскольку он играет жизнями других людей, и, конечно, он не хочет (прекращать войну, — Ред.). Поэтому мы хотим, чтобы наши партнеры не давали ему возможности стать сильнее и сломить нас, — сказал Зеленский.

Глава государства намекнул на возможность замораживания нынешних линий фронта, чтобы “заключить перемирие, прекратить убийства, сесть и поговорить”.

Украина не признает оккупированные РФ территории

Однако он подчеркнул, что предложение передать России украинские территории, которые сейчас находятся под контролем Киева, обречено на провал. Украина никогда не признает оккупированные территории частью России.

— Наша земля очень важна, потому что речь идет о людях. Речь идет не о километрах. Много людей погибло, защищая эту землю, нашу независимость, нашу страну. Никто не признает эти временно оккупированные территории российскими, и я думаю, что Россия это понимает. Жаль, если кто-то этого не понимает, но это их дело, — сказал Зеленский.

Напомним, 20 октября в Осло состоялись переговоры президента Владимира Зеленского со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом. Во встрече участвовали премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и президент Финляндии Александр Стубб.

Стив Уиткофф встретился с Владимиром Путиным 21 октября в Санкт-Петербурге.

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