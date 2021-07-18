Ангелина Калинина вышла в финал турнира WTA в Будапеште

Украинская теннисистка Ангелина Калинина одержала победу и прошла в финал турнира WTA 250 в Будапеште.

В матче 1/2 финала Калинина обыграла Даниэль Коллинс из США, которая снялась во втором сете из-за травмы. При этом украинка выиграла первую партию и вела 4:1 во второй.

Для Ангелины это уже 14-я подряд победа на грунте. Ранее она выиграла два титула ITF.

В финале Калинина будет соревноваться против Юлии Путинцева из Казахстана, которой накануне уступила еще одна украинка Екатерина Козлова. Спортсменка прекратила выступления в Будапеште.

Для украинки Ангелины Калининой это будет дебютный финал на уровне WTA.

В четвертьфинале Калинина одолела представительницу Венгрии Панну Удварди, которая занимает 204-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

Источник: Flashscore