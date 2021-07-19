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Факты / Спорт
Анастасія Рогожінська |

От Дюранта до Свитолиной: рейтинг самых богатых участников Олимпиады-2020

Кевин Дюрант

Накануне Олимпийских игр 2020, которые состоятся уже в эту пятницу в Токио, издание Forbеs опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых участников спортивных соревнований. Больше всего зарабатывают представители сборной США по баскетболу.

Первое место в рейтинге возглавляет форвард сборной США по баскетболу Кевин Дюрант. Он зарабатывает больше всех участников Олимпиады-2020.

Доходы 32-летнего баскетболиста за 2020 год оцениваются в $75 млн.

Кевин третий раз будет участвовать в Олимпийских играх. В составе сборной Штатов он дважды становился олимпийским чемпионом — в 2012 и 2016 годах.

На втором месте — японская теннисистка Наоми Осака с $60 млн доходов.

Третье место принадлежит коллеге Дюранта в сборной США Дамиану Лилларду. Его доходы составляют $40,5 млн.

Топ-спортсменов на Олимпиаде-2020 по доходам:

  • Кевин Дюрант (американский баскетболист) — $75 млн в год;
  • Наоми Осака (японская теннисистка) — $60 млн;
  • Дамиан Лиллард (американский баскетболист) — $40,5 млн;
  • Новак Джокович (сербский теннисист) — $34,5 млн;
  • Рори Макилрой (британский гольфист) — $32 млн;
  • Девин Букер (американский баскетболист) — $30,5 млн;
  • Кей Нисикори (японский теннисист) — $30,5 млн;
  • Крис Миддлтон (американский баскетболист) — $27 млн;
  • Джру Холидей (американский баскетболист) — $23 млн.

Самой высокооплачиваемой украинкой на Играх-2020 является первая ракетка Украины Элина Свитолина. За всю карьеру теннисистка заработала более $20 млн призовых.

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Источник: Forbes

Фото: Dreamstime

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