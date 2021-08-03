На Олимпийских играх в Токио 3 августа проходит турнир по вольной борьбе среди женщин в весовой категории до 62 кг. Украинка Ирина Коляденко не прошла в финал турнира.

В первой схватке ей противостояла представительница Нигерии Аминат Адении. Позволив сопернице повести в счете 0:4, Коляденко еще в первой трехминутке прижала Адении обеими лопатками к ковру, то есть выполнила туше.

В четвертьфинале Ирина встретилась с китаянкой Цзя Лун, которая является третьей в мировом рейтинге. Этот поединок также закончился победой.

В полуфинале Коляденко встретилась с представительницей Кыргызстана Айсулу Тыныбековой. Она проиграла со счетом 10:0.

Украинка в первом периоде дважды позволила сопернице захватить спину и отстала на четыре балла.

Тыныбекова продолжила доминировать и во втором периоде. Наша спортсменка пропустила еще три атаки и потерпела досрочное поражение.

За бронзу на Олимпийских играх Коляденко 4 августа поборется с одной из победительниц утешительных схваток.