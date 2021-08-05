Организационный комитет летних Олимпийских игр-2020 в Токио извинился за ситуацию, которая произошла во время церемонии награждения украинского дуэта синхронисток Марты Фединои и Анастасии Савчук.
Представитель комитета Игр-2020 Такая Маса назвал ситуацию операционной ошибкой.
— Хочу извиниться за ситуацию с украинскими синхронистками. Это была операционная ошибка. Еще раз приносим, - сказал он на пресс-конференции.
Во время церемонии награждения диктор перепутала украинских синхронисток с россиянками, назвав их представителями команды ОКР.
Когда на подиум должны были подняться Федина и Савчук для вручения бронзовых наград, диктор объявила: Бронзовые медали. Олимпийский комитет России.
На Играх-2020 в Токио российских спортсменов лишили права выступать под флагом Российской Федерации, а вместо гимна используют фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского.
Украинские синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук завоевали первую в истории Украины медаль в артистическом плавании. Спортсменки взяли бронзовую медаль среди соревнований дуэтов.
Олимпийскими чемпионками среди дуэтов стали представительницы ОКР Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина. Серебро завоевали китаянки Сюечень Хуан і Веньянь Сунь.
Фото: НОК