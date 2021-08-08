Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Спорт
Абрамова Юлія |

Слезы и аплодисменты: Месси дал прощальную пресс-конференцию перед уходом из Барселоны

ліонель мессі

Состоялась прощальная пресс-конференция 34-летнего футболиста Лионеля Месси по поводу его вероятного перехода во французский ПСЖ после 18 лет в клубе каталонской Барселоны.

Во время общения с журналистами аргентинец не мог сдержать слез. На пресс-конференции присутствовали жена Месси Антонелла Рокуццо и его сыновья — Тьяго, Матео и Чиро.

В начале выступления Месси откровенно расплакался, поэтому взял паузу. Антонелла дала платок футболисту, чтобы он смог вытереть слезы.

Аргентинец рассказал о причинах прекращения соглашения с клубом, а также о планах на будущее.

Хотя Лионель Месси всю профессиональную карьеру провел в столице Каталонии и дебютировал за первую команду Барселоны в 2004 году, следующим его клубом, скорее всего, станет Пари Сен-Жермен. Но пока ничего конкретного футболист не сказал.

— ПСЖ — это возможности, но действительно на сегодняшний день ни с кем нет договоренностей. Когда вышло заявление, у меня было много звонков, интересовались разные клубы. Но я еще ничего не закрыл. Пока ведем переговоры, — сказал Месси.

Он также добавил, что хочет остаться дома, в своей стране.

— Это мой дом. Я хотел бы этого больше всего, — сказал Месси.

После откровенной речи Месси и его ответов на вопросы журналистов все присутствующие аплодировали уже бывшей звезде Барселоны стоя.

Известно, что из-за финансовых проблем Барселоны и правил Ла Лиги, новые контракты лига зарегистрировать не может. В следующем сезоне планка выплат на зарплаты футболистам может упасть очень низко.

Накануне администрация Барселоны поблагодарила Месси за все годы, которые он провел в клубе, и пожелала ему удачи.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка