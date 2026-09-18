Атака на Фастовский район Киевщины: повреждены дома, пострадала семья с детьми
В ночь на 18 сентября в результате атаки российских беспилотников в Фастовском районе Киевской области пострадали пять человек, в частности трое детей. В регионе есть разрушение частного жилищного сектора.
Об этом сообщили ГСЧС Киевщины и глава областной военной администрации Тимур Ткаченко.
Атака на Киевскую область 18 сентября: последствия
Как уточнили в ГСЧС, в результате российской атаки на Фастовщине пострадала целая семья — двое взрослых и трое детей.
Все трое травмированных детей получили акубаротравмы и острую реакцию на стресс. Сейчас несовершеннолетние госпитализированы в медицинское учреждение.
Среди пострадавших взрослых – женщина, которая подверглась острой реакции на стресс. Еще один мужчина получил термические ожоги, осколочное ранение и резаную рану стопы. Его также доставили в больницу.
Все медицинские службы привлечены, пострадавшим оказывается необходимая квалифицированная помощь.
В результате попадания и падения обломков вражеских беспилотников зафиксировано повреждение жилой и гражданской инфраструктуры.
В частности, один частный дом разрушен полностью, еще один частный дом получил повреждения. Также изувечено транспортное средство — автомобиль.
На месте происшествия продолжают работать подразделения ГСЧС и все профильные службы, ликвидирующие последствия атаки и фиксирующие очередное преступление российских войск.