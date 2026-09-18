18 сентября свой 50-летний юбилей отмечает один из самых харизматичных и популярных украинских актеров современности, обладатель престижных кинопремий и звезда сериалов Дільничний з ДВРЗ и АТП Перевізники Вячеслав Довженко.

Однако за успехом и признанием стоит долгий путь непростых испытаний, побед, ошибок и искренней любви к своему делу.

“Тайное” рождение и детство в селе

В паспорте Вячеслава (именно так, без апострофа записано его имя в паспорте) официально указан город Днепр. На самом же деле он родился в пгт Кринички на Днепровщине — такую ​​хитрость когда-то устроила бабушка, чтобы внука не дразнили сельским.

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Самые теплые детские воспоминания Вячеслава связаны с селом Червоноивановка, где жили дедушка с бабушкой. Дедушка работал учителем в местном интернате и был настоящим мастером на все руки, а бабушка — деревенским врачом.

— Помню, как летом дедушка смастерил нам лодку из старой тракторной камеры. На этом самом крутом “плавательном средстве” мы переплывали все пруды и чувствовали себя настоящими моряками! А на чердаке хранилось немало интересного, в том числе старые советские коньки. Они были неудобны и не острые, но мы с братом с радостью играли в хоккей. Клюшки также дедушка выточил сам из дерева. А еще мы катались на лыжах с горок – это было невероятно весело, – вспоминает актер.

В селе тогда не было церкви, поэтому мальчика крестили тайно в сарае, пригласив священника из другого городка. У актера до сих пор есть заветная мечта — построить в этом селе храм.

Главной воспитательницей будущего артиста была бабушка. Она постоянно молилась о нем и просила Бога, чтобы его все любили. Когда у Вячеслава спрашивают секрет его нынешней популярности, он с улыбкой говорит: Наверное, бабушка намолила.

От железнодорожного техникума до театрального вуза

Отец Вячеслава занимал серьезную должность на железной дороге и мечтал, чтобы сын пошел по его стопам. Когда парень тайком забрал документы из железнодорожного техникума и поступил в театральный, отец два месяца с ним не разговаривал.

Однако сердце отца растаяло, когда он пришел на дипломное представление сына и почувствовал настоящую гордость, а впоследствии даже плакал, глядя фильмы с участием Вячеслава.

Путь в профессию оказался тернист. После первого курса Днепропетровского театрального училища из-за подросткового кризиса и прогулы Слава чуть не вылетел из вуза.

От отчисления его спасла мудрая преподавательница, пообещав ему поставить “удовлетворительно”, если тот будет ежедневно приходить слушать ее пару. В 1995 году Довженко окончил училище по двум специализациям – актер театра кукол и актер театра драмы.

Немилость россиян и испытание театром

В 24 года Вячеслав сыграл Петра I в фильме Юрия Ильенко Молитва за гетмана Мазепу рядом с Богданом Ступкой. Образ царя-самодура вызвал болезненную реакцию: актер на долгие шесть лет попал в немилость к российским продюсерам, а украинское кино тогда почти не снималось.

В те годы его спасала работа в театре. Вместе с коллегами они объездили всю страну с культовым спектаклем Чайка по имени Джонатан. Параллельно Довженко получил второе высшее образование – в 2009 году окончил режиссерское отделение КНУТКТ им. И. К. Карпенко-Карого.

Либо первый, либо никто

Настоящим прорывом стала роль добровольца с позывным Серпень в фильме Ахтема Сеитаблаева Киборги (2017). За эту работу Вячеслав получил Золоту Дзиґу и премию Кіноколо в номинации Лучшая мужская роль, а в 2019 году получил звание Заслуженного артиста Украины.

Настоящую народную любовь и славу ему принесла роль участкового Сергея Бондаря в сериале Дільничний з ДВРЗ на ICTV2. Особенно актера обожают дети, а на столичном ДВРЗ он стал настоящим народным героем.

Сегодня Вячеслав преподает в нескольких вузах и говорит студентам правду без украшений: Ты или первый в профессии, или никто.

Он вспоминает, как ему самому говорили критики: Это не твое, тебе надо оставить профессию, ты не дотягиваешь.

Однако сам актер призывает молодежь не сдаваться, учиться и отдавать профессии максимум времени.

Довженко о первой жене Ксении

С будущей женой Ксенией Башей Вячеслав познакомился в Свободном театре.

— В первый раз поцеловались возле общежития, стоя на люке. Было холодно, мы гуляли по Киеву, замерзли… Люк был теплым, поцелуй — горячим и страстным. Мы стали встречаться, а потом поженились, – вспоминает артист.

В браке родились сыновья Иван и Василий. В 2018 году после 17 лет совместной жизни пара развелась, сохранив теплые и цивилизованные отношения.

– Наши хорошие отношения остались благодаря мудрости Ксении… Почему не сохранили брак? Взаимоотношение исчерпало себя, это была также определенная мудрость жены – разойтись и пойти каждый своим путем, — объясняет актер.

Вячеслав Довженко о сыновьях Иване и Василии

Старший сын Иван — уже актер театра им. И. Франко и снимается в кино. В сериале ДВРЗ проти шпигуна и фильме Мавка. Настоящий миф Иван снялся вместе с отцом. Отец поддерживает его, но не навязывает свое мнение.

— Если сын попросит совета – да, расскажу. Но влезать, навязывать свое видение не стану. Это творческий путь сына, пусть сам ищет, открывает что-то новое для себя и наслаждается этим, — говорит Вячеслав.

Младший сын Василий тоже избрал творческую сферу.

— Недавно он выиграл грант на поездку в Париж с творческой группой. Сам нашел, прошел отбор… Будут ставить спектакли и проводить мастер-классы. Это хорошо, что он развивается, ищет себя. Я могу только поддерживать и переживать за него, — делится Вячеслав.

Довженко о возлюбленной Светлане

Долгое время после развода актер тщательно скрывал свою личную жизнь, оберегая ее от посторонних глаз. Лишь однажды оговорился, что влюблен, и что счастье любит тишину.

Все изменилось в день его 48-летия. В это время Вячеслав официально рассекретил роман с любимой по имени Светлана, которая работает дизайнером костюмов, сделав репост ее поздравления в Instagram.

Познакомились они задолго до этого – еще лет семь-восемь назад, работали на съемках совместного проекта. Судьбоносной стала вторая встреча в театре уже во время полномасштабной войны. Оба в тот момент не имели отношений.

Признание состоялось во вторую годовщину, однако влюбленные еще дату свадьбы не назвали.

Сегодня юбиляр продолжает активно сниматься: осенью зрители увидят его во втором сезоне АТП Перевізники на ICTV2, скоро стартуют съемки четвертого сезона Дільничного з ДВРЗ, а также его можно увидеть в спектаклях Театра на Подоле.

Фото: личный архив Вячеслава Довженко, ICTV2

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