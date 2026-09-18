На 70-й Генеральной конференции МАГАТЭ (Международного агентства по ядерной энергии) приняли резолюцию по ядерной безопасности, защищенности и гарантиям в Украине. За документ проголосовали 63 государства.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Резолюция МАГАТЭ по Украине: что известно

По словам Сибиги, резолюция подтверждает основные принципы обеспечения ядерной безопасности и защищенности, а также необходимость соблюдения международного права.

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Документ призывает вывести с Запорожской АЭС несанкционированный российский военный и прочий персонал и восстановить полный суверенный контроль Украины над станцией. Резолюцию поддержали 63 страны.

Глава МИД поблагодарил Канаду за лидерство в продвижении резолюции, а также все государства-члены МАГАТЭ, проголосовавшие за документ.

Освобождение украинских работников ЗАЭС

Кроме того, 49 стран и Европейский Союз поддержали совместное заявление с призывом немедленно освободить задержанных украинских работников Запорожской АЭС.

Сибига назвал имена трех работников станции. По его словам, Сергея Коржа удерживают с 2022 года.

Сергей Потинг подвергался пыткам в плену и имеет серьезные проблемы со здоровьем.

Руслан Лаврик, по имеющейся информации, также подвергался пыткам и нуждается в срочной медицинской помощи.

— Ядерных специалистов нельзя использовать в качестве разменной монеты в войне России против Украины, — отмечает Андрей Сибига.

Министр подчеркнул, что речь идет о специалистах-ядерщиках, чьи знания и опыт необходимы для безопасной работы ЗАЭС.

Сибига также заявил, что оккупация и милитаризация атомной электростанции, а также удерживание работников, ответственных за ее безопасную эксплуатацию, создают риски, выходящие далеко за пределы Украины.

Такое пренебрежение ядерной безопасностью, отмечает глава МИД, не может остаться без последствий. Россию, уверен Андрей Сибига, необходимо привлечь к ответственности за риски, которые она намеренно создает.

Фото: Андрей Сибига