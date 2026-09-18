Ночью 18 сентября в Конотопе Сумской области прогремели взрывы. В городе зафиксировали многочисленные повреждения гражданских объектов и инфраструктуры.

О последствиях атаки сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин.

Взрывы в Конотопе 18 сентября: что известно

По словам Семенихина, в результате взрывов в Конотопе сегодня, 18 сентября, повреждены учебные заведения, в частности детский сад и школа, частные жилые дома, медицинские учреждения и объекты коммунальной транспортной инфраструктуры.

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Повреждения также получили железная дорога и объекты частного бизнеса. Из-за последствий ударов в городе затруднено движение по улице Свободы.

В результате атаки повреждена и газотранспортная сеть, из-за чего часть Конотопа осталась без газа. Также повреждено много линий электропередачи, поэтому в отдельных районах возможны перебои с электроснабжением.

По последним данным мэра, в результате взрывов в Конотопе 18 сентября пострадали два человека — женщины 1965 и 1991 годов рождения.

Информация о последствиях взрывов в Конотопе 18 сентября уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 668-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Артем Семенихин