В субботу 28 августа, на Паралимпийских играх-2020 украинские спортсмены показали отличный результат, завоевав сразу пять золотых, четыре серебряные и три бронзовые медали.

По этому случаю президент Украины Владимир Зеленский поздравил Национальную паралимпийскую сборную.

Также глава государства отметил пять паралимпийцев, которые принесли Украине золотые награды.

Так, паралимпийскими чемпионами сегодня стали пловцы Евгений Богодайко, Максим Крипак, Михаил Сербин, Елизавета Мерешко и Денис Дубров.

— Паралимпийцы Украины продолжают удивлять мир в Токио-2020. В четвертый день соревнований они получили 12 медалей: пять золотых, четыре серебряные и три бронзовые. Приветствую Богодайко, Крипака, Сербина, Мерешко, Дуброва и всех наших призеров. Вы лучшие, — написал Зеленский.

По итогам четвертого дня Паралимпиады-2020 в Токио Украина оказалась на 5 месте в медальном зачете.

В субботу золото государству принес пловец Евгений Богодайко на дистанции 100 метров брассом. Он преодолел дистанцию ​​за 1:20.13 мин.

Максим Крипак завоевал золотую медаль с новым мировым паралимпийским рекордом на дистанции 100 метров вольным стилем. Он проплыл дистанцию ​​за 50.64 секунд.

Михаил Сербин победил в заплыве на 100 метров на спине. Его результат 1:08.63 мин.

А вот Елизавета Мерешко стала двукратной паралимпийской чемпионкой Игр-2020. Дистанцию ​​100 метров брассом преодолела за 1:40.59 мин.

Денис Дубров стал чемпионом на дистанции 200 м в комплексном плавании — 2:20.96 мин.

Украину на соревнованиях представляют 143 спортсмена в 15 видах спорта.

Сейчас наша сборная уже имеет 34 медали: восемь золотых, 17 серебряных и девять бронзовых.

Источник: Владимир Зеленский