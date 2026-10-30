Представители Пентагона в последние недели обратились к нескольким странам НАТО, в частности к странам Балтии, с просьбой смягчить риторику в отношении угрозы со стороны России.

Об этом 30 октября сообщило агентство Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией.

Пентагон попросил страны НАТО смягчить риторику в отношении России

По информации Reuters, представители американского оборонного ведомства поднимали этот вопрос во время двусторонних встреч с европейскими союзниками.

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В частности, просьбу высказываться более сдержанно о российской угрозе получили Литва, Латвия и Эстония. Обращались ли американские чиновники с аналогичными просьбами к другим странам НАТО, пока неизвестно.

Одним из представителей Пентагона, передававших эти просьбы, был заместитель министра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби. Он также участвует в пересмотре численности американских войск в Европе.

По словам собеседников агентства, американцы не высказывали свои пожелания в конфронтационной форме.

В самом Пентагоне не стали ни подтверждать, ни опровергать информацию о таких обращениях.

— Частные разговоры между союзниками — это всего лишь частные разговоры, поэтому мы не будем комментировать эти обвинения, — заявил представитель ведомства.

По словам одного из источников Reuters, Элбридж Колби во время разговора с представителем балтийского государства призвал не провоцировать Россию резкими заявлениями.

В частности, он обратил внимание на высказывания, в которых Россию описывали как загнанное в угол государство, которое из-за трудностей в войне против Украины может прибегать к все более опасным действиям.

В качестве примера неудачной риторики Колби привел сравнение России с загнанной в угол крысой.

В конце сентября премьер-министр Эстонии Кристен Михал использовал похожее сравнение в отношении Владимира Путина. Он предположил, что российский лидер прибегает к диверсиям в Европе из-за затягивания войны против Украины.

В то же время Reuters не удалось установить, именно это ли заявление имел в виду американский чиновник.

Другой европейский чиновник так пересказал содержание сообщения, которое союзники получили от Пентагона:

— Мы вам помогаем. Американцы там. Только не шумите. Не поднимайте шума.

Во время отдельной встречи американская сторона также попросила эстонскую делегацию быть более сдержанной в своих публичных высказываниях.

Как в Европе восприняли просьбу Пентагона

По данным Reuters, просьба американской стороны удивила некоторых европейских чиновников.

Один из собеседников агентства отметил, что разведывательные службы стран Балтии в последние месяцы и без того сдержанно оценивали вероятность прямого нападения России на государства НАТО.

В то же время другие западные спецслужбы предупреждают о возможном усилении российской диверсионной деятельности на территории Европы.

Среди союзников есть разные мнения о том, насколько открыто стоит говорить об угрозе со стороны Москвы.

Одни чиновники считают, что чрезмерное акцентирование опасности может усилить страх среди населения, чем может воспользоваться Кремль.

Другие уверены, что европейцы должны понимать масштабы рисков, ведь противодействие России требует увеличения оборонных расходов и ресурсов.

Министерства обороны Литвы, Латвии и Эстонии не ответили на запросы Reuters. В НАТО тоже отказались комментировать ситуацию.

Почему Пентагон обратился к союзникам именно сейчас

Как отмечает Reuters, просьбы американских чиновников прозвучали на фоне новых дипломатических усилий администрации президента США Дональда Трампа по прекращению войны России против Украины.

По информации агентства, Вашингтон рассматривает возможность экономических договоренностей с Москвой, в частности ослабления санкций. В то же время американская сторона оказывает давление на Украину, добиваясь прекращения ударов по российской энергетической инфраструктуре.

Такой подход вызывает неоднозначную реакцию среди европейских союзников. Часть из них настаивает на сохранении экономического давления на Россию.

В то же время западные спецслужбы сообщают об активизации возможных российских диверсий против стран НАТО.

В частности, немецкие прокуроры сообщили о задержании двух граждан Беларуси по подозрению в подготовке поджога здания или объекта критической инфраструктуры недалеко от Нюрнберга.

Кроме того, в сентябре правительство Германии обвинило Россию в попытке атаки беспилотником на аэропорт Лейпциг/Галле. Москва эти обвинения отрицает.