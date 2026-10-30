В следующем году любителей необычных небесных явлений ждет впечатляющее астрономическое событие — полное солнечное затмение, которое уже называют затмением века. В некоторых частях мира Луна полностью закроет Солнце, а дневное небо на несколько минут потемнеет.

Когда произойдет солнечное затмение 2027 года, почему его считают одним из самых продолжительных в этом столетии и можно ли будет увидеть его в Украине, разбирались Факты ICTV.

Солнечное затмение 2027: когда произойдет и сколько продлится

Полное солнечное затмение произойдет 2 августа 2027 года. Согласно расчетам NASA, в точке наибольшего затмения полная фаза продлится 6 минут 22,6 секунды.

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Во время полной фазы Луна окажется между Землей и Солнцем и полностью закроет солнечный диск. На несколько минут наблюдатели увидят серое небо и солнечную корону — внешнюю атмосферу Солнца, которую обычно не видно из-за яркого солнечного света.

Расчеты NASA показывают, что наибольшая продолжительность полной фазы придется на район вблизи Луксора в Египте.

Почему затмение 2027 года называют затмением века

Такое название событие получило из-за необычно большой продолжительности полной фазы. Солнечное затмение 2 августа 2027 года станет самым продолжительным в ближайшие 100 лет, вплоть до 2114 года.

Национальная солнечная обсерватория США отмечает, что вблизи Луксора в Египте полная фаза продлится примерно 6 минут 22 секунды. Это значительно дольше, чем во время многих других полных солнечных затмений, которые длятся всего несколько минут.

Национальная солнечная обсерватория США называет его вторым по продолжительности подобным явлением XXI века. Самое продолжительное затмение XXI века произошло в 2009 году.

Где будет видно полное солнечное затмение 2 августа 2027 года

Полоса полной фазы пройдет через южную часть Испании, Гибралтар, северную Африку и Аравийский полуостров. В частности, полную фазу можно будет наблюдать в Марокко, Алжире, Тунисе, Ливии, Египте, Саудовской Аравии и Йемене.

Лучшие условия для наблюдения продолжительной полной фазы будут в Египте. Именно вблизи города Луксор Луна дольше всего будет закрывать солнечный диск.

В Европе полную фазу можно будет увидеть только на юге Испании. По данным Европейского космического агентства (ESA), в других европейских странах затмение будет частичным: Луна закроет лишь часть Солнца. На карте ESA можно увидеть, какие территории попадут в полосу полной фазы.

На карте Европейского космического агентства (ESA) разными цветами обозначены территории, с которых можно будет наблюдать это явление. Узкая темная полоса, проходящая через юг Испании, северную Африку и край Аравийского полуострова, показывает зону полной фазы.

Там Луна полностью закроет солнечный диск. Более широкая полоса, окрашенная в светлый цвет, охватывает регионы, где можно будет увидеть только частичную фазу: спутник Земли закроет лишь часть Солнца.

Будет ли видно солнечное затмение 2027 года в Украине

В Украине 2 августа 2027 года это явление также можно будет наблюдать, но только в частичной фазе. Если посмотреть на карту, наша страна не попадает в полосу, где Луна полностью закроет Солнце. NASA отмечает, что частичную фазу затмения увидят в большей части Европы.

Таким образом, полное солнечное затмение 2027 года станет заметным астрономическим событием благодаря продолжительности полной фазы. Лучше всего наблюдать его смогут жители Египта и других территорий вдоль полосы затмения. В Украине же можно будет увидеть только частичное закрытие Солнца.

Для наблюдения обязательно используйте специальные очки для солнечных наблюдений. Смотреть на Солнце без надлежащей защиты опасно даже во время частичного затмения.

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