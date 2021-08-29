Украинцы завоевали еще два золота на Паралимпиаде-2020

Украина с утра завоевала сразу две золотые медали на Паралимпийских играх-2020, которые проходят в Токио.
Награды получили прыгунья в длину Оксана Зубковская, а также гребец Роман Полянский.
Зубковская победила в классе Т12 с результатом 5,54 метра, а Полянский завоевал золото в классе PR1, преодолев дистанцию 2000 метров за 9 минут 48,78 секунды.
При этом гребец сумел оторваться от ближайшего преследователя – представителя сборной Австралии на 12 секунд.
Таким образом в активе сборной Украины уже 36 медалей: 10 золотых, 17 серебряных и 9 бронзовых.
Паралимпийская сборная находится на пятом месте в медальном зачете, а по количеству наград занимает четвертое место.
Что известно о спортсменах
35-летний Роман Полянский – спортсмен с поражением опорно-двигательного аппарата. Он родом с Донбасса, однако в 2014 году переехал в Одессу.
Это уже вторая Паралимпиада для украинца – в 2016 году он участвовал на Играх в Рио-де-Жанейро, где также завоевал золотую медаль.
Оксане Зубковской – 40 лет. Она является заслуженным мастером спорта Украины и обладательницей мирового рекорда в прыжках в длину среди спортсменов с нарушениями зрения.