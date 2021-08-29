Українці завоювали ще два золота на Паралімпіаді-2020

Україна з ранку завоювала одразу дві золоті медалі на Паралімпійських іграх-2020, які проходять в Токіо.

Нагороди отримали стрибунка в довжину Оксана Зубковська, а також весляр Роман Полянський.

Зубковська перемогла в класі Т12 із результатом 5,54 метри, а Полянський завоював золото в класі PR1, подолавши дистанцію 2000 метрів за 9 хвилин 48,78 секунди.

При цьому весляр зумів відірватися від найближчого переслідувача – представника збірної Австралії на 12 секунд.

Таким чином в активі збірної України вже 36 медалей: 10 золотих, 17 срібних і 9 бронзових.

Паралімпійська збірна знаходиться на п’ятому місці в медальному заліку, а за кількістю нагород посідає четверте місце.

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Що відомо про спортсменів

35-річний Роман Полянський – спортсмен з ураженням опорно-рухового апарату. Він родом з Донбасу, проте в 2014 році переїхав до Одеси.

Це вже друга Паралімпіада для українця – в 2016 році він брав участь на Іграх в Ріо-де-Жанейро, де також завоював золоту медаль.

Оксані Зубковської – 40 років. Вона є заслуженим майстром спорту України і володаркою світового рекорду в стрибках в довжину серед спортсменів з вадами зору.

Фото: Всесвітня федерація академічного веслування