Уже 16 сентября норвежская Буде-Глимт и луганская Заря сыграют в пределах матча первого тура группового этапа Лиги конференций-2021/2022. Игра состоится в городе Буде на стадионе Аспмира. Начало матча в 22.00 по киевскому времени.

Букмекеры считают, что подопечные Виктора Скрипника не смогут преодолеть соперника в гостях. По их прогнозам, фаворитом поединка Лиги конференций являются именно хозяева поля — Буде-Глимт.

На успех луганчан принимают ставки с коэффициентом 4.20, на победу норвежского клуба дают 1.82. А ничью в этом поединке оценивают в 3.74.

На то, что Буде-Глимт не проиграет на домашнем поле, можно сделать ставку с коэффициентом 1.22. В то же время на то, что Заря не проиграет, дают 2.00.

Отметим, что Буде-Глимт — один из восьми клубов, которые дебютируют на групповом этапе еврокубка в этом сезоне. Норвежская команда раньше никогда не играла с украинцами.

А вот луганский клуб никогда не выходил в плей-офф еврокубков. Заря попала в Лигу конференций, не сумев пройти квалификацию в Лиге Европы.

Норвежцы же начали сезон в квалификации Лиги чемпионов, но они дважды проиграли польской Легии (3:2, 2:0). Затем в квалификации ЛК клуб из Норвегии поборол исландский Валюр, литовский Жальгирис и косовскую Приштину.

В текущем норвежском чемпионате Буде-Глимт занимает второе место, отставая на одно очко от Мольде.