В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер на выезде встретился с молдавским Шерифом. Матч прошел на одноименном стадионе Шериф в Тирасполе и закончился поражением горняков со счетом 2:0.

На 16 минуте матча первый гол оформил полузащитник Шерифа Адама Траоре. Он получил передачу от Кристиано и мощно пробил над головой Пятова.

На 42 минуте желтую карточку получил Густаво Дуланто, который грубо сыграл против Тете.

В начале второго тайма Шахтер выполнил замену — вместо Тете на поле вышел Марлос. Уже на 62 минуте встречи молдавский Шериф удвоил счет — автором гола стал Момо Янсане. Нападающий выпрыгнул навстречу навесной передачи от Кристиано и головой попал в левую девятку.

По результатам игры молдавский Шериф заработал три очка и возглавил группу. На счету горняков — ни одного очка и последнее место в таблице.

Следующий матч подопечные Дзе Дебри проведут в Киеве против итальянского Интера. Матч состоится 28 сентября. В этот же день Шериф встретится с мадридским Реалом.

Стартовые составы:

Шахтер: Пятов, Додо, Сантос, Тете, Матвиенко, Исмаили, Траоре, Педриньйо, Барберан, Антонио, Фернандо.

Шериф: Фернандо, Кристиано, Атанасиадис, Арболеда, Дуланто, Кастаньеда, Аддо, Коловос, Тилль, Траоре, Яхшибоев.

Голы: Треоре (19), Янсане (62).