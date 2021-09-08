Форвард донецкого Шахтера Станислав Библик на правах аренды перешел в российский клуб Акрон из Тольятти.

Соглашение игрока с клубом из второго дивизиона РФ рассчитано до конца текущего сезона.

В Акроне Библик будет играть под 28-м игровым номером.

20-летний Библик — воспитанник Азовстали и Академии донецкого Шахтера. За горняков играл за юношескую и резервную команды, а прошлый сезон на правах аренды провел в Мариуполе, где принял участие в трех матчах.

Станислав вызывался в ряды юношеской сборной Украины по футболу в возрастных категориях U-17 и U-18.

Российский футбольный клуб Акрон из Тольятти выступает во втором российском дивизионе (ФНЛ). После девяти туров команда находится в зоне вылета и имеет в активе шесть очков. Со старта сезона клуб одержал лишь одну победу в чемпионате.

В начале июля полузащитник луганской Зари Дмитрий Иванисеня перебрался в Россию, подписав соглашение с клубом Крылья Советов из Самары.

В российском клубе Иванисеня получил футболку с 21-м номером. Игрок также является воспитанником Академии Шахтера, а еще вызывался в сборную Украины.

Фото: ФК Акрон

Источник: ФК Акрон