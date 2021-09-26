25 сентября на Тоттенхэм Хотспур Стэдиум в Лондоне состоится вечер бокса, в главном бою которого сойдутся украинец Александр Усик и чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

По мнению букмекеров, фаворитом противостояния является британский боксер. Ставки на победу Джошуа принимают с коэффициентом 1.55. Тогда как успех Усика оценивается котировкам 2.90. На ничью дают — 21.0.

Для Усика это будет третий бой в супертяжелом весе. В дебютном поединке в хэвивейте украинец одолел 38-летнего американца Чазза Уизерспуна, который отказался продолжать бой. Победу над Дереком Чисорой он оформил после 12 раундов по решению судей.

В последних пяти боях Энтони одержал четыре победы, две из которых досрочные и еще две — по решению судей. Британец проиграл лишь раз, когда впервые встретился с мексиканцем Энди Руисом.

Чемпионский бой Джошуа — Усик состоится не раньше 23.55.