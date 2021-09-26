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Факты / Спорт
Марія Степанюк |
Джошуа — Усик: текстовая онлайн-трансляция боя

Джошуа — Усик: текстовая онлайн-трансляция боя

25 сентября на Тоттенхэм Хотспур Стэдиум в Лондоне состоится вечер бокса, в главном бою которого сойдутся украинец Александр Усик и чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

По мнению букмекеров, фаворитом противостояния является британский боксер. Ставки на победу Джошуа принимают с коэффициентом 1.55. Тогда как успех Усика оценивается котировкам 2.90. На ничью дают — 21.0.

Для Усика это будет третий бой в супертяжелом весе. В дебютном поединке в хэвивейте украинец одолел 38-летнего американца Чазза Уизерспуна, который отказался продолжать бой. Победу над Дереком Чисорой он оформил после 12 раундов по решению судей.

В последних пяти боях Энтони одержал четыре победы, две из которых досрочные и еще две — по решению судей. Британец проиграл лишь раз, когда впервые встретился с мексиканцем Энди Руисом.

Чемпионский бой Джошуа — Усик состоится не раньше 23.55.

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Прямая трансляция
00:00 - 26 сентября

Легендарный Майкл Баффер объявляет, что первым на ринг выходит украинский боксер Александр Усик!

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23:59 - 25 сентября

На поединке у Александра мощная поддержка — присутствуют Виталий Кличко, Андрей Шевченко, Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко.

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23:57 - 25 сентября

Еще до появления боксеров звучат гимны стран.

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23:56 - 25 сентября

Атмосфера на арене!

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Публикация от DAZN Boxing (@daznboxing)

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23:54 - 25 сентября

На арене звучит песня Neil Diamond — Sweet Caroline. Вот-вот скоро все начнется.

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23:40 - 25 сентября

В последнем бою андекарта Околи нокаутировал Дилана Прашовича и защитил титул чемпиона мира по версии WBO, отправив соперника отдыхать уже в третьем раунде.

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