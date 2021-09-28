Кличко поздравил Усика с победой и подарил пояс WBC — ФОТО

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с новоиспеченным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком.

— Я еще раз поздравляю тебя с победой и хочу вручить символический подарок. Ты завоевал четыре чемпионских пояса в супертяжелом весе, а пояса по версии WBC в этой категории у тебя еще нет. И ты обязательно его завоюешь, — сказал Кличко.

После этого Кличко вручил Усику пояс WBC, которого боксер еще не имеет в своем активе.

— Я тебе дарю первый пояс WBC с большим украинским флагом, который был изготовлен к Конгрессу WBC, который состоялся в Киеве в 2018 году. На удачу и мотивацию! Ведь таким поясом владел и твой кумир — Мохамед Али, — сказал мер.

Усик поблагодарил Кличко за поддержку. Затем чемпионы пообщались по видеосвязи с президентом WBC Маурисио Сулейманом.

Кличко поздравил Усика с победой и подарил пояс WBC / 4 фотографии

Александр показал Сулейману пояс, который подарил ему вечный чемпион мира по версии WBC и отметил, что это будет следующий завоеванный им трофей.

26 сентября Александр Усик победил Энтони Джошуа и стал новым чемпионом мира по версиям WBO, IBF и IBO, а также принял пояс WBA Super.

Бой на лондонской арене ФК Тоттенхэм продлился все 12 раундов и завершился единогласным победой украинца по решению судей. На вечере бокса присутствовало более 60 тыс. зрителей.

Виталий Кличко получил титул вечного чемпиона мира по боксу от WBC во время 54-го съезда организации в 2016 году.

Фото: пресс-служба Виталия Кличко

Источник: пресс-служба Виталия Кличко