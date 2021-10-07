У бывшей первой ракетки мира Энди Маррея украли кольцо перед стартом турнира в Индиан-Уэллсе.

Печальной вестью британский теннисист поделился со своими подписчиками в социальной сети Instagram.

View this post on Instagram Публикация от Andy Murray (@andymurray)

Маррей остался без обручального кольца из-за собственной привычки, которая вылезла ему боком. Дело в том, что во время тренировок теннисист часто привязывает кольцо к кроссовкам, чтобы оно не потерялась.

После одной из тренировок Энди решил высушить кроссовки, но поскольку в его гостиничном номере не было балкона, он оставил обувь под авто, забыв отвязать кольцо.

Утром Маррей обнаружил, что под машиной кроссовок и кольца уже не было.

— Да, я знаю, что я идиот, и оглядываясь на прошлое это кажется ужасной идеей, но мне нужна помощь. Какой должна быть вознаграждение за ее возвращение? — написал он в Instagram.

В видео теннисист объяснил, что в Калифорнии сейчас очень жарко, а его теннисная обувь достаточно влажно и воняет. Поэтому он решил их высушить, но не хотел оставлять кроссовки в номере за вонь.

Теннисный турнир в Индиан-Уэллсе стартовал 6 октября и продлится до 17 октября 2021 года.