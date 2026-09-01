Вторая партия российских спутников Рассвет, которые должны стать основой российского аналога Starlink, не смогла выйти на запланированную рабочую орбиту. Некоторые аппараты уже теряют высоту, а как минимум два могут войти в атмосферу Земли.

О проблемах с развертыванием российской спутниковой системы говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 31 августа.

Российский аналог Starlink не вышел на нужную орбиту

Вторую партию из 16 спутников Рассвет Россия запустила 19 июля. По данным спутникового трекера N2YO, на которые ссылается ISW, по состоянию на 31 августа ни один из этих аппаратов не достиг запланированной рабочей высоты около 550 км.

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Большинство спутников остаются на значительно более низких орбитах. Часть из них уже теряет высоту, а как минимум два, по оценке аналитиков, движутся к входу в атмосферу Земли.

В ISW объясняют, что пребывание на более низкой орбите сокращает срок эксплуатации спутников из-за более сильного воздействия остатков атмосферы.

Первая партия Рассвет, которую Россия запустила 24 марта, показала лучший результат. Из 16 аппаратов 12 смогли подняться на рабочую орбиту около 550 км и по состоянию на конец августа оставались на ней.

В ISW считают проблемы со второй партией признаком того, что Россия сталкивается с трудностями при ускоренном развертывании собственной системы спутниковой связи.

Почему спутники Рассвет представляют угрозу для Украины

Россия развивает Рассвет как собственную низкоорбитальную систему спутниковой связи, которую сравнивают со Starlink.

По оценке ISW, даже нынешняя небольшая группировка может представлять угрозу для Украины, поскольку российские войска могут использовать спутниковую связь, в том числе для применения беспилотников.

Разработчик системы, российская аэрокосмическая компания Бюро 1440, заявляла о планах провести десятки новых запусков и вывести на орбиту сотни аппаратов.

В то же время, по оценке ISW, для стабильного круглосуточного покрытия над Украиной России потребуется группировка как минимум из 200–300 работоспособных спутников.

Быстро создать ее Москве будет сложно из-за ограниченных возможностей запуска ракет-носителей.

Для вывода спутников Рассвет Россия использует ракеты-носители Союз-2.1б. В ISW обращают внимание, что эти ракеты дорогие и дефицитные, а количество их запусков ограничено.

По подсчетам аналитиков, при нынешних темпах Россия сможет вывести на орбиту не более 128 таких спутников за четыре года. Это значительно меньше количества аппаратов, необходимого для создания стабильной группировки.

Дополнительной проблемой для российской космической программы стали украинские удары по связанной с ней инфраструктуре.

Напомним, в ночь на 15 августа Силы обороны Украины атаковали ракетно-космический центр Прогресс, где производят компоненты ракет-носителей семейства Союз.

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