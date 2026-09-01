Жилищная субсидия – это государственная помощь для домохозяйств, которым сложно самостоятельно оплачивать коммунальные услуги.

Ее размер определяют индивидуально: учитывают доходы семьи, количество ее членов и стоимость жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных норм.

Как рассчитать субсидию 2026–2027, читайте в материале Фактов ICTV.

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При каких условиях предоставляется субсидия

В ПФУ напомнили, что субсидию назначают, если расходы по коммунальным услугам превышают 15% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства.

При назначении пособия Пенсионный фонд учитывает среднемесячный совокупный доход домохозяйства за два квартала, предшествующих месяцу, который предшествует месяцу обращения.

В доход включают:

зарплату после уплаты НДФЛ и военного сбора;

денежное довольствие военнослужащих после уплаты военного сбора;

пенсию;

стипендию;

социальные выплаты;

пособие по безработице и другие страховые выплаты;

денежные переводы из-за границы;

другие доходы, предусмотренные законодательством.

Поэтому универсальной суммы дохода, гарантирующей или автоматически исключающей право на субсидию, нет.

Как рассчитать субсидию

Как рассчитать размер субсидии пенсионерам зависит от нескольких показателей. Первоначально определяют среднемесячный доход домохозяйства. Затем по установленной формуле вычисляют обязательную долю платежа.

После этого определяют стоимость коммунальных услуг в рамках социальных нормативов. Размер субсидии – это разница между этой суммой и обязательным платежом семьи.

К примеру, если стоимость услуг в пределах нормативов составляет 4 тыс. грн, а обязательный платеж семьи 2,5 тыс. грн, то субсидия будет составлять 1,5 тыс. грн.

Какая норма жилья действует для субсидии

Для расчета субсидии используют социальную норму жилья, а конкретно 13,65 кв. м на одного человека плюс 35,22 кв. м на домохозяйство.

Для одного человека это 48,87 кв. м, для двоих уже 62,52 кв. м.

Именно в пределах установленных социальных нормативов определяют расходы на жилищно-коммунальные услуги, участвующие в расчете пособия.

Как вычислить размер жилищной субсидии и сколько нужно зарабатывать

Фиксированного предела дохода для получения субсидии для всех семей нет. Право на помощь определяется с учетом доходов конкретного домохозяйства и его расходов на коммунальные услуги.

Поэтому две семьи с одинаковой зарплатой получат разный результат, если отличаются составом домохозяйства или расходами на жилье.

Для пенсионеров действуют те же общие правила. Пенсия входит в совокупный доход, после чего ПФУ производит расчет по установленной формуле. Именно поэтому, если нужно рассчитать размер субсидии пенсионерам, достаточно знать их доход, состав домохозяйства и расходы, которые учитываются при назначении помощи.

Как самому рассчитать жилищную субсидию

Чтобы приблизительно определить размер помощи самостоятельно, нужно:

Определить среднемесячный доход домохозяйства за расчетный период. Определить обязательную долю платежа по установленной формуле. Подсчитать стоимость коммунальных услуг в рамках социальных нормативов. Вычесть обязательный платеж из этой суммы.

Полученная разница является ориентировочным размером субсидии.

Окончательный расчет проводит Пенсионный фонд Украины после проверки сведений о доходах, составе домохозяйства и других данных, необходимых для назначения помощи.

Как рассчитать субсидию 2026-2027: пример расчета

Для примера возьмем семью из четырех человек: мужа, жену и двоих детей. Супруг получает 15 тыс. грн в месяц, жена 8 тыс. грн. Дохода у детей нет.

Определяем совокупный доход семьи. Для назначения субсидии ПФУ учитывает доходы домохозяйства за соответствующий шестимесячный период.

В нашем примере ежемесячный доход семьи составляет:

15 000 + 8 000 = 23 000 грн.

Если эти доходы были одинаковыми в течение всех шести месяцев, совокупный доход за этот период составит:

23 000 × 6 = 138 000 грн.

Среднемесячный совокупный доход семьи – 23 000 грн.

Определяем доход на одного человека. В семье четыре человека, поэтому:

23 000 ÷ 4 = 5 750 грн.

Следовательно, среднемесячный доход в расчете на одного человека составляет 5 750 грн.

Рассчитываем обязательный процент платежа. Для этого используется формула в соответствии с постановлением №1156:

Ро = Кд/Кг × Рг

где:

Ро — доля платы за коммунальные услуги для домохозяйства;

Кд – коэффициент дохода домохозяйства. Это соотношение среднемесячного дохода на одного человека к прожиточному минимуму на одного человека;

Кг – базовый коэффициент дохода. Он равен 2;

Рг – базовая норма платы за услуги, то есть 15%.

Для 2026 года прожиточный минимум на одного человека составляет 3 209 грн.

Теперь подставляем данные нашей семьи.

Сначала определяем Кд:

5 750 ÷ 3 209 = 1,79.

Далее подставляем полученное значение в формулу:

Ро = 1,79 ÷ 2 × 15 = 13,43%.

Следовательно, для этой семьи обязательная доля платы за коммунальные услуги составляет 13,43% ее среднемесячного дохода.

Определяем обязательный платеж. Теперь 23 000 грн умножаем на полученные 13,43%:

23 000 × 13,43% = 3 088,90 грн.

Это сумма, которую семья должна платить за коммунальные услуги самостоятельно.

А уже после этого ПФУ сравнивает его со стоимостью коммунальных услуг в рамках социальных нормативов. Разница между этими суммами и составит размер жилищной субсидии.

То есть если стоимость услуг в пределах установленных нормативов для этой семьи составляет, например, 4 000 грн, расчет будет следующим:

4 000 – 3 088,90 = 911,10 грн.

В таком примере семья получила бы 911,10 грн субсидии в месяц.

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