Следующий бой Усика состоится против Уайлдера – СМИ
- Команда Александра Усика рассматривает возможность боя с Деонтеем Уайлдером, который может состояться в марте 2027 года в США.
- Бой с Уайлдером может стать последним в профессиональной карьере Усика после того, как украинец принял решение сдать чемпионские пояса.
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Александр Усик проведет следующий бой против американца Деонтея Уайлдера.
Об этом сообщает Ring Magazine со ссылкой на слова директора команды украинца Сергея Лапина.
Усик проведет бой с Уайлдером
По словам Лапина, потенциальный бой Усик – Уайлдер может состояться в Соединенных Штатах Америки в марте 2027 года.
40-летний Деонтей Уайлдер – бывший обладатель пояса WBC в супертяжелом весе.
View this post on Instagram
Последний раз Усик выходил на ринг в мае 2026 года, когда победил нидерландца Рико Верховена. После этого Александр принял решение освободить пояса WBC, WBA и IBF.
В июле BBC сообщило, что украинец ведет переговоры с организацией Zuffa Boxing относительно боя с Уайлдером. После этого Александр сообщил, что его команда рассматривает несколько вариантов следующего боя.
Поединок между Усиком и Уайлдером может стать последним в карьере украинца. Боксер заявлял, что хочет провести свой “последний танец” в боксе после освобождения поясов.