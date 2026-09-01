Днем 1 сентября российские войска атаковали ударными беспилотниками Киев, в результате чего попадание по 16-этажному жилому дому в Подольском районе. Известно о трех пострадавших.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

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По информации КГВА, в Подольском районе возник пожар в 16-этажном жилом доме.

Как стало известно, три человека получили ранения в результате вражеской атаки в Подольском районе.

В ночь на 1 сентября Россия атаковала Киев баллистическими ракетами и ударными беспилотниками, в результате чего погибли восемь человек и пострадали еще пять человек.

По информации Укрзализныци, в частности, РФ нанесла удар по железнодорожному депо и другим объектам, в результате чего в Дарницком районе семеро погибших, среди них – шесть работников Укрзализныци. Еще один железнодорожник остается в больнице в тяжелом состоянии.

Фото : Факти ICTV

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