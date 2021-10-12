Украинцы взяли полный комплект медалей в соревнованиях по блиц-шашкам в завершающий день чемпионата Европы по шашкам-100 в Италии.

Об этом сообщил вице-президент Федерации шашек Украины Леонид Бройтман.

Международный гроссмейстер Юрий Аникеев взял золотую медаль. Он набрал 14 очков и опередил спортсмена из Нидерландов Яна Гронендейка, став самым быстрым игроком в шашки в Европе. Бронзовую медаль завоевал еще один украинец — Артем Иванов.

Кроме этого, серебро в копилку сборной Украины принесла Ольга Балтажи. Она была второй в женском турнире по блицу.

Это вторая серебряная медаль Ольги на нынешнем чемпионате. Она является кавалером Ордена княгини Ольги и неоднократно завоевывала награды на соревнованиях.

Виктория Мотричко также успешно выступила в блице и до последнего тура была среди лидеров. Рискнув сыграть на победу в последнем туре, она уступила будущей чемпионке Айгуль Идрисовой из России. В результате она заняла шестое место среди 32-х участниц чемпионата Европы.

Виктория на этом чемпионате завоевала золотую медаль в турнире по быстрым шашкам и серебро в командных соревнованиях.