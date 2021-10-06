Украина завоевала две награды на Чемпионате мира по борьбе, который проходит в Осло — столице Норвегии. Бронзовые медали получили львовянка Александра Хоменец и Магомед Закариев из Одессы.

18-летняя Александра Хоменец соревновалась в весовой категории 55 кг. В борьбе за третье место украинка победила в россиянки Ольги Хорошавцевой со счетом 8:10. Хорошавцева дважды становилась чемпионкой Европы в 2020 и 2021 годах.

24-летний Магомед Закариев, выступающий в весовой категории 97 кг, за бронзовую награду в мужской вольной борьбе соревновался с представителем Беларуси Александром Гуштыном, который является трехкратным серебряным призером Чемпионатов Европы. Украинец победил его со счетом 3:9.

Для Закариева это первая победа на уровне чемпионатов мира среди взрослых, до этого он выигрывал награды на соревнованиях среди юношеских сборных.

Чемпионат мира по борьбе проходит в Осло с 2 до 10 октября. Сборная Украины представлена ​​на турнире в составе 30 человек. Преимущественно это спортсмены, которые не принимали участие в Олимпийских играх-2020 в Токио. Борец и золотой призер Игр-2020 Жан Беленюк на соревнования не поехал.

На Чемпионате мира по борьбе разыграют 30 комплектов наград. Атлеты из Украины соревнуются за медали во всех 30-ти дисциплинах — по одному в каждой.

Читайте:

Фото: НОК