Українці взяли повний комплект медалей у змаганнях з бліц-шашок у завершальний день чемпіонату Європи з шашок-100 в Італії.

Про це повідомив віце-президент Федерації шашок України Леонід Бройтман.

Міжнародний гросмейстер Юрій Анікєєв взяв золоту медаль. Він набрав 14 очок і випередив спортсмена з Нідерландів Яна Гронендейка, ставши найшвидшим гравцем у шашки в Європі. Бронзову медаль завоював ще один українець – Артем Іванов.

Крім цього, срібло в скарбничку збірної України принесла Ольга Балтажі. Вона була другою в жіночому турнірі з бліцу.

Це друга срібна медаль Ольги на нинішньому чемпіонаті. Вона є кавалером Ордена княгині Ольги та неодноразово завойовувала нагороди на змаганнях.

Вікторія Мотричко також успішно виступила в бліці й до останнього туру була серед лідерів. Ризикнувши зіграти на перемогу в останньому турі, вона поступилася майбутній чемпіонці Айгуль Ідрісовій із Росії. У результаті вона посіла шосте місце серед 32-х учасниць чемпіонату Європи.

Вікторія на цьому чемпіонаті завоювала золоту медаль в турнірі зі швидких шашок і срібло в командних змаганнях.