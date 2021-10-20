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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Матч Украина — Болгария: где и когда состоится товарищеская игра

Збірна України

Сборная Украины по футболу встретится с командой Болгарии в Одессе на стадионе Черноморец. Игра состоится в рамках товарищеской встречи 11 ноября 2021 года.

Стартовый свисток матча прозвучит в 19.30 по киевскому времени. Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

После матча против болгаров сборная Украины проведет заключительную встречу в европейской квалификации отбора к чемпионату мира-2022 в Катаре.

Сине-желтые 16 ноября встретят с командой Боснии и Герцеговины в Зенице, на местном стадионе Билино Поле. Начало поединка в 21.45.

Эта встреча станет решающей, ведь ее итог определит дальнейшую судьбу подопечных Александра Петракова в квалификации на Мундиаль-2022.

После восьми сыгранных туров сборная Украины занимает второе место в группе D, имея в активе 9 очков за семь проведенных матчей. Лидером квинтета остается сборная Франции, набравшая 12 пунктов в шести матчах.

На третьем месте расположилась команда Финляндии (8 очков, 6 матчей), следом идут Босния и Герцеговина (7 очков, 6 матчей) и сборная Казахстана (3 очка, 7 матчей).

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Фото: УАФ

Источник: УАФ

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