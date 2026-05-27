В НАТО продолжаются сложные переговоры по дальнейшей поддержке Украины.

Часть государств-членов Альянса выступает против введения фиксированных взносов для помощи Киеву, речь, в частности, идет о предложении выделения 0,25% ВВП.

Об этом в эфире телемарафона сообщила глава Миссии Украины при НАТО Альона Гетманчук.

Дискуссия в НАТО по помощи Украине: что известно

По ее словам, Альянс уже переходит к финальному этапу подготовки к саммиту в Анкаре, где вопрос поддержки Украины станет одним из ключевых.

Одной из главных тем остается инициатива генерального секретаря НАТО Марка Рютте о выделении странами-членами блока 0,25% ВВП на поддержку Украины.

Гетманчук отметила, что на данный момент семь стран НАТО уже достигли или превысили этот показатель финансирования.

— Понятно, что эти семь стран поддержали эту идею, вместе с некоторыми другими. Но есть страны, которые хотели бы иметь, как они говорят, больше гибкости, и не иметь зафиксированных обязательств по поддержке Украины. Они хотели бы видеть какой-то альтернативный вариант, — пояснила она.

Несмотря на это, вопрос помощи Украине уже официально определили одним из трех основных приоритетов будущего саммита НАТО.

— Мы среди приоритетов саммита. Именно поэтому продолжается такая оживленная дискуссия, в чем эта поддержка должна измеряться, как она должна быть зафиксирована, — отметила Гетманчук.

Она добавила, что предложение о 0,25% ВВП хоть и не получило поддержки в нынешнем формате, однако дало толчок более широкой дискуссии о том, как сделать помощь Украине “устойчивой, предсказуемой и значительной”.

Посол предположила, что генсек НАТО мог намеренно установить высокую планку, после чего вокруг этой идеи началось активное обсуждение.

— Эта идея дала старт правильному обсуждению: как все же сделать так, чтобы поддержка Украины была зафиксирована, и чтобы она была устойчивой, предсказуемой и значительной. И даже, я бы сказала, оцифрованной: чтобы это было на уровне определенных цифр, — добавила глава Миссии Украины при НАТО.

Две страны покрывают половину взносов

Гетманчук подчеркнула, что времени для достижения компромисса остается немного, ведь до саммита НАТО осталось шесть недель.

Часть государств не готова согласовывать конкретные цифры или проценты финансирования в письменном виде.

— Происходит сложная и деликатная дискуссия относительно распределения финансового бремени между странами НАТО. Потому что, согласитесь, не очень адекватной является ситуация, когда в этом году из всех задекларированных взносов для Украины на военную помощь фактически две страны будут покрывать почти половину всех взносов, — заметила она.

Подобная ситуация, по ее словам, наблюдается и в рамках программы PURL, где менее десяти государств “фактически на себе это бремя держат”.

В то же время она назвала положительным то, что жесткое закрепление показателя в 0,25% не поддержали, поскольку это могло бы превратиться в своеобразный “потолок” для стран, которые уже оказывают Украине большую помощь.

— Мы таким образом не будем демотивировать страны, которые уже вышли на 0,25% или больше, остановиться на этих показателях. Потому что, если бы зафиксировали 0,25%, то мы бы установили определенный потолок. А те, которые нам больше всего могут помочь, они уже вышли на эти 0,25%, — пояснила Гетманчук.

По ее словам, именно эти государства и в дальнейшем будут оставаться основными донорами военной помощи Украине.

Поэтому, как отметила Гетманчук, их не стоит ограничивать, чтобы Украина и в дальнейшем могла рассчитывать на новые взносы.

