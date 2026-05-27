Европейская комиссия представит предложение об открытии первого кластера переговорных разделов в рамках процесса вступления Украины и Молдовы в Европейский Союз 16 июня.

Об этом сообщает издание Euractiv со ссылкой на источник.

Документ планируют вынести на рассмотрение во время заседания министров по делам Европы в Брюсселе в рамках Совета по общим вопросам.

Если предложение поддержат, лидеры ЕС смогут утвердить соответствующее решение уже через два дня во время заседания Европейского совета в Брюсселе.

Процедура вступления в ЕС предусматривает разделение переговорного процесса на шесть так называемых кластеров, которые охватывают отдельные тематические блоки законодательства Евросоюза.

Для открытия каждого из кластеров необходимо единогласное одобрение всех 27 государств-членов ЕС.

Первый кластер включает основные демократические, экономические и институциональные основы Европейского Союза. Его открывают первым, однако закрывают последним.

Ожидается, что другие кластеры для Украины и Молдовы могут открыть уже в июле.

Напомним, министр энергетики Денис Шмыгаль со ссылкой на европейских высокопоставленных чиновников заявил, что первый переговорный кластер в рамках вступления Украины в Европейский Союз планируют открыть в июне.

