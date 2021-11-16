Босния и Герцеговина — Украина: онлайн-трансляция матча отбора к ЧМ-2022

Команда Боснии и Герцеговины и сборная Украины встретятся 16 ноября на стадионе Билино Поле в Зенице в рамках десятого тура отбора европейской квалификации на чемпионат мира-2022.

Это будет вторая игра команд в истории. Впервые Украина с Боснией и Герцеговиной встретились месяц назад во Львове в рамках отбора на Мундиаль.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Александра Петракова. На победу сборной Украины принимают ставки с коэффициентом 1.69. Успех золотых лилий оценивают в 5.20. Ничейный результат встречи — 4.00.

Встречу в Зенице доверили испанской бригаде арбитров во главе с Антонио Матео Лаосом. Ему будут ассистировать соотечественники: Пау Норберт Себраин Дэвис и Роберто Диас Перес дель Паломар. Обязанности четвертого рефери исполнит Хосе Луис Мунуэра ​​Монтеро.

Арбитр VAR – Рикарде де Бургос, ему будет ассистировать Гильермо Куадра Фернандес.

Текстовая онлайн-трансляция матча Босния и Герцеговина — Украина начнется ближе к стартовому свисту, который должен прозвучать в 21:45.