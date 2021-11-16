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Мария Степанюк |
Босния и Герцеговина — Украина: онлайн-трансляция матча отбора к ЧМ-2022

Босния и Герцеговина — Украина: онлайн-трансляция матча отбора к ЧМ-2022

Команда Боснии и Герцеговины и сборная Украины встретятся 16 ноября на стадионе Билино Поле в Зенице в рамках десятого тура отбора европейской квалификации на чемпионат мира-2022.

Это будет вторая игра команд в истории. Впервые Украина с Боснией и Герцеговиной встретились месяц назад во Львове в рамках отбора на Мундиаль.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Александра Петракова. На победу сборной Украины принимают ставки с коэффициентом 1.69. Успех золотых лилий оценивают в 5.20. Ничейный результат встречи — 4.00.

Встречу в Зенице доверили испанской бригаде арбитров во главе с Антонио Матео Лаосом. Ему будут ассистировать соотечественники: Пау Норберт Себраин Дэвис и Роберто Диас Перес дель Паломар. Обязанности четвертого рефери исполнит Хосе Луис Мунуэра ​​Монтеро.

Арбитр VAR – Рикарде де Бургос, ему будет ассистировать Гильермо Куадра Фернандес.

Текстовая онлайн-трансляция матча Босния и Герцеговина — Украина начнется ближе к стартовому свисту, который должен прозвучать в 21:45.

С начала С конца
Прямая трансляция
21:59 - 16 ноября

Бущан забрал мяч в руки после навеса с фланга от Сушича в штрафную.

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21:56 - 16 ноября

Сине-желтые в стартовые минуты матча имеют тотальное преимущество над соперником во владении мячом – 66% против 34%.

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21:53 - 16 ноября

Первый момент в матче! Малиновский отобрал мяч у Прчича и пробил издали – совсем немного мяч разминулся со стойкой ворот.

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21:52 - 16 ноября

Небольшая ошибка в защите боснийцев, но Василь успел первым на мяч, опередив Ярмоленко.

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21:50 - 16 ноября

Украина потеряла мяч в центре поля. Малиновский после этого нарушил правила против игрока сборной Боснии и Герцеговины.

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21:47 - 16 ноября
Первый тайм

Футболисты сборной Украины развели мяч в центре поля. Поехали!

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21:43 - 16 ноября

А сейчас звучит гимн Боснии и Герцеговины.

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21:42 - 16 ноября

Звучит гимн Украины!

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21:41 - 16 ноября

Команды уже выходят на поле.

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21:01 - 16 ноября

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко поддержал команду и пожелал сине-желтым победы в матче.

— Вперед к победе! Болеем за нашу сборную, — написал специалист.

 

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Публикация от Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko)

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