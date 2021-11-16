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Факты / Спорт

Готовлюсь к 12 раундам: Далакян о предстоящей защите титула и стиле соперника

Андрей Ковальский Журналист и ведущий Факты. Спорт Мария Степанюк редактор ленты
Артем Далакян

Действующий чемпион WBA в самом легком весе Артем Далакян в субботу, 20 ноября, будет защищать свой пояс от посягательств панамского боксера Луиса Консепсьона. Это будет пятая защита Артема, который еще не проигрывал на профи ринге. Бой состоится в Киеве.

В столицу Украины 36-летний панамец прибыл накануне, а 16 ноября боксеры провели первую совместную пресс-конференцию перед поединком.

Далакян перед поединком рассыпался в комплиментах сопернику и выразил готовность к 12-раундовому бою.

– Хороший соперник очень опытный, у него огромное количество боев, нокаутов много. Достойный соперник, с которым я настраиваюсь на хорошее сражение. Мы работали достаточно, и я готовлюсь на 12 раундов, — сказал боксер.

Далакян рассказал, что стиль его спарринг-партнеров походил на тот, который продуцирует панамец Луис Консепсьон.

— Некоторые спарринг-партнеры были почти одинаковым ростом с ним. Сходство было 80% – такие спарринг-партнеры у меня были и я с ними хорошо отстоял.

4 ноября Артем Далакян провел открытую тренировку перед боем. Свой последний бой боксер провел в феврале прошлого года. Украинец защитил титул чемпиона мира WBA в самом легком весе, по очкам одолев венесуэльца Хосбера Переса.

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