Украинский боксер, чемпион мира WBA в самом легком весе Артем Далакян (20-0, 14 КО) завершает подготовку к очередной защите своего пояса чемпиона мира по боксу по версии WBA в самом легком весе (флайвейт до 50,8 кг).

Сегодня он провел открытую тренировку.

20 ноября украинец будет сражаться против Луиса Консепсьона из Панамы.

Далакян восстановился после травмы, полученной при защите титула в бою против Хосбера Переса (17-3, 15 KO). Боксер сломал палец.

Сейчас, по его словам, все зажило, восстановилось, и он готов к бою.

Далакян уже в пятый раз будет защищать свой титул.

Украинский чемпион мира Артем Далакян занял четвертое место в рейтинге лучших боксеров планеты в самой легкой весовой категории.