Жеребьевка стыковых матчей европейского квалификационного отбора на чемпионат мира-2022 состоялась 26 ноября в швейцарском Ньоне.

За три путевки для участия в Мундиале в Катаре будут соревноваться 12 национальных команд, среди которых сборная Украины.

Сборная Украины перед процедурой жеребьевки оказалась среди несеянных команд согласно набранному количеству очков в своей группе в матче с первой, третьей, четвертой и пятой командами.

Соперником сборной Украины в 1/2 финала плей-офф станет национальная сборная Шотландия.

Результаты жеребьевки плей-офф отбора на ЧМ-2022:

Шотландія — Украина/ Уэльс — Австрия

Уэльс — Австрия Россия — Польша/Швеция — Чехия

Италия — Северная Македония/Португалия — Турция

Если подопечные Александра Петракова успешно пройдут Шотландию, то дальше их ждет победитель пары Уэльс — Австрия.

Когда пройдут стыковые матчи?

1/2 финала — 24 марта 2022 года;

24 марта 2022 года; финалы – 29 марта 2022 года.

Непосредственно финальная стадия Мундиаля в Катаре запланирована на период с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Всего в стадии плей-офф примут участие десять команд, занявших вторые места в своих группах в отборе на чемпионат мира-2022 в Катаре.

Еще две команды – это победители своих групп в турнире Лиги наций сезона-2020/21, а именно Австрия и Чехия. Они не смогли напрямую попасть на Мундиаль и не попали в стыковые матчи со второго места.

Сине-желтые точно не могли встретиться со сборной России, ведь УЕФА развел команды. По формату стыковых матчей сначала сеяные сыграют против несеянных, а затем победители пар между собой.