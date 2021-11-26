Жеребьевка стыковых матчей европейского квалификационного отбора на чемпионат мира-2022 состоялась 26 ноября в швейцарском Ньоне.
За три путевки для участия в Мундиале в Катаре будут соревноваться 12 национальных команд, среди которых сборная Украины.
Сборная Украины перед процедурой жеребьевки оказалась среди несеянных команд согласно набранному количеству очков в своей группе в матче с первой, третьей, четвертой и пятой командами.
Соперником сборной Украины в 1/2 финала плей-офф станет национальная сборная Шотландия.
Результаты жеребьевки плей-офф отбора на ЧМ-2022:
- Шотландія — Украина/Уэльс — Австрия
- Россия — Польша/Швеция — Чехия
- Италия — Северная Македония/Португалия — Турция
Если подопечные Александра Петракова успешно пройдут Шотландию, то дальше их ждет победитель пары Уэльс — Австрия.
Когда пройдут стыковые матчи?
- 1/2 финала — 24 марта 2022 года;
- финалы – 29 марта 2022 года.
Непосредственно финальная стадия Мундиаля в Катаре запланирована на период с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
Всего в стадии плей-офф примут участие десять команд, занявших вторые места в своих группах в отборе на чемпионат мира-2022 в Катаре.
Еще две команды – это победители своих групп в турнире Лиги наций сезона-2020/21, а именно Австрия и Чехия. Они не смогли напрямую попасть на Мундиаль и не попали в стыковые матчи со второго места.
Сине-желтые точно не могли встретиться со сборной России, ведь УЕФА развел команды. По формату стыковых матчей сначала сеяные сыграют против несеянных, а затем победители пар между собой.